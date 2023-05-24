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Делегация ТРК Президента приняла участие в форуме  «Китай – Центральная Азия»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Мая 2023, 12:00
Делегация ТРК Президента приняла участие в форуме  «Китай – Центральная Азия»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На форум, состоявшийся 23 мая в Пекине по инициативе информационного агентства «Синьхуа», прибыли представители СМИ государств Центральной Азии - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ».

В ходе обсуждения вопросов развития сотрудничества информационных агентств стран региона, выступил заместитель генерального директора Телерадиокомплекса Президента РК Тлеген Абишев.

Т. Абишев отметил важность поиска новых точек роста для сотрудничества в многостороннем формате и подчеркнул, что «приоритет в совместном производстве следует отдать проектам инвестиционной и бизнес-направленности, богатой культуре и истории, носителями которой являются наши народы».

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По словам президента ИА «Синьхуа» Фу Хуа, информационные агентства играют ключевую роль в формировании образа взаимовыгодного сотрудничества, способствующего здоровому и гармоничному развитию всех стран региона. Обмен информацией и опытом, взаимное обучение и поддержка лишь укрепят многолетнюю дружбу и деловое партнерство.

На мероприятии состоялся широкий обмен мнениями по главной тематике форума - созданию условий для более тесного и эффективного взаимодействия информационных агентств региона через запуск общей платформы новостей экономической направленности.

Участники форума, который прошел после исторического Саммита «Центральная Азия - Китай», выразили готовность к дальнейшему укреплению связей в информационной сфере, повышению уровня взаимодействия, созданию новых форматов и проектов.

Участники форума: заместитель генерального директора НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Тлеген Абишев, генеральный директор ИА «Синьхуа» Фу Хуа, директор Кыргызского НИА «Кабар» Медербек Шерматалиев, директор НИА Таджикистана «Ховар» Субхиддин Шамсиддинзода, генеральный директор ИА MEDIA TURKMEN Бекдурды Амансарыев, генеральный директор НИА Узбекистана Абдусаит Кучимов.


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