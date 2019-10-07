Делегация Сената приняла участие в осенней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

МАРРАКЕШ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация Сената во главе с секретарем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Толеубеком Мукашевым приняла участие в работе осенней сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), которое состоялось в г.Марракеш (Марокко), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Основной темой сессии Ассамблеи, в которой приняли участие парламентарии 57 стран, стало обсуждение путей укрепления безопасности в Средиземноморском регионе, а также вопросов изменения климата и экологической миграции на пространстве ОБСЕ.

Отечественный опыт продвижения толерантности и глобального межрелигиозного диалога был представлен Т.Мукашевым в рамках третьей сессии «Борьба с нетерпимостью и дискриминацией на основе религии или убеждений». Отмечая инициативу Первого Президента Казахстана – Елбасы Н.А.Назарбаева по созыву Съезда лидеров мировых и традиционных религий и преемственность намеченного курса действующим Президентом К.К.Токаевым, сенатор подробно остановился на превентивных, системных мерах по недопущению причин нетерпимости и борьбе с радикализмом. В своем выступлении Т.Мукашев особо отметил предложение Елбасы о выработке общего определения терроризма, формировании единого списка террористических и экстремистских организаций, международных преступных группировок.





На полях Ассамблеи сенаторы Т.Мукашев и Г.Дюсембаев провели ряд встреч, в том числе с Председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели, заместителем директора бюро Международной организации по миграции в Марокко Терезой Ботелла, американским сенатором Роджером Уикером и депутатами Египта, Марокко, России, Таджикистана и Турции. Состоялся обмен мнениями по повестке дня Ассамблеи, а также по вопросам биоразнообразия и экологии.



