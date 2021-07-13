Делегация Посольства Казахстана в России посетила мемориал героям-панфиловцам в Волоколамске

ВОЛОКОЛАМСК. КАЗИНФОРМ – Делегация посольства Республики Казахстан в Российской Федерации во главе с послом Ермеком Кошербаевым приняла участие в торжественном мероприятии по случаю 80-летия с начала формирования в г. Алматы героической Панфиловской дивизии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

В мероприятии принимали участие глава Волоколамского городского округа Московской области Михаил Сылка, депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев, представители казахской диаспоры и местных детско-юношеских военно-патриотических объединений.

В рамках памятной церемонии посол Казахстана возложил цветы к мемориалу героям-панфиловцам, установленному 6 мая 1975 года.

Выступая на торжественной церемонии, Е. Кошербаев отметил, что подвиг панфиловцев вошёл в историю Великой Отечественной войны как символ массового героизма, бесстрашия и мужества. Посол подчеркнул, что в Казахстане и России трепетно относятся к памяти о павших в Великой Отечественной войне, и наша сегодняшняя задача донести до наших детей и внуков ту правду о войне, которую нам рассказали наши отцы и деды.

В свою очередь, глава Волоколамского городского округа Московской области Михаил Сылка рассказал, что жители региона помнят и чтят подвиг дивизии, сформированной под командованием Ивана Панфилова в г. Алматы, которая помогла защитить не только Волоколамский округ, но и Москву, и процитировал знаменитые слова Василия Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва!».

В честь юбилейной даты делегация посольства возложила цветы к бюсту Бауыржана Момышулы, к вечному огню и к братской могиле в деревне Нелидово, а также ознакомилась с экспозицией интерактивного музея-бункера имени героев-панфиловцев.

Представитель московской группы ветеранов-панфиловцев Галина Смирнова рассказала о патриотической деятельности, которой они занимаются более 25 лет, в том числе о мероприятиях по поиску и увековечиванию памяти о воинах-казахстанцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. На данный момент из обобщённого электронного банка данных, сделав разбивку по областям, они передали в государственные органы нашей страны более 600 тысяч имен солдат из Казахстана.

12 июля 1941 года в г. Алматы началось формирование 316-й стрелковой дивизии. В её личный состав вошли представители 28 национальностей. За героизм, проявленный её бойцами при обороне Москвы, 17 ноября дивизия была награждена орденом Красного Знамени, а 23 ноября ей было присвоено имя генерал-майора И. Панфилова.