Делегация МВД Кыргызстана посетила структурные подразделения столичной полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр МВД Кыргызстана, генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков и делегация в составе руководителей управлений МВД Кыргызстана посетили с целью ознакомления структурные подразделения ДП города Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

Коллег из соседней республики встретили заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов и глава столичной полиции Марат Тулебаев.

В течение двух дней делегация МВД Кыргызстана посетила Центр оперативного управления, управление полиции района Есиль, стационарный пост туристской полиции, участковый пункт полиции №3 района Алматы и специализированный центр обслуживания населения.

При посещении центра оперативного управления столичные полицейские рассказали коллегам о реализации проектов в сфере цифровизации. В частности о проекте «Цифровой полицейский», в рамках которого были установлены специальные устройства для передачи тревожного сигнала и экстренного вызова полиции при возникновении противоправных действий либо чрезвычайных ситуаций. На улицах столицы установлено 13 тревожных кнопок SOS.

Также полицейские рассказали об омниканальном процессе приема обращений граждан, который был запущен Министерством внутренних дел с 1 февраля 2021 года. Кроме того, членам делегации продемонстрировали систему видеонаблюдения ЦОУ, которая перешла на открытую платформу «Ковровое покрытие». Благодаря новой платформе появилась возможность интегрировать в систему видеонаблюдения ЦОУ сторонние видеокамеры при наличии каналов связи. На сегодня в рамках «коврового покрытия» в ЦОУ выведено более 27 тысяч видеокамер.

При посещении управления полиции района Есиль и УПП № 3, гостей ознакомили с сервисной моделью работы полицейских.

Следующим пунктом экскурсии стал стационарный пункт туристской полиции, установленный у монумента «Байтерек» и наиболее посещаемый иностранными туристами. Необходимо отметить, что полицейские данного подразделения, помимо оказания помощи туристам, осуществляют профилактику правонарушений, предоставляют информационные услуги и оказывают помощь в решении проблем на туристических объектах.

Также представители МВД Кыргызской Республики посетили специализированный центр обслуживания населения.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении тесного сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном в сферах, представляющих взаимный интерес.



