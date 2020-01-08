Делегация Минздрава ознакомилась процессом внедрения ОСМС в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева совместно с председателем Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Людмилой Бюрабековой прибыли в Алматы с рабочим визитом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Лязат Актаева и Людмила Бюрабекова, а также члены регионального штаба Минздрава РК, в рамках рабочей поездки посетили несколько объектов здравоохранения Алматы с целью ознакомления с процессом внедрения ОСМС и работой медицинских учреждений города.

Визит делегации начался с посещения городской клинической больницы №1. Специалисты проверили работу родильного блока, рассчитанного на 80 коек, отделений неврологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, хирургии, а также центра торакальной хирургии и дневного стационара.

«Мы в течение 10 лет оказываем реабилитационную помощь населению и имеем большой опыт работы в данном направлении. Ежегодно стационарное лечение в данной больнице проходит более 15 тыс. пациентов. На сегодняшний день квалифицированные специалисты, с практическим опытом работы используют современные медицинские технологии и апробированные методы. Стационары оснащены необходимым оборудованием для оказания специализированной реабилитационной помощи больным, перенесшим инсульт, делаются операции на головном и спинном мозге, оказывается помощь пациентам с различными политравмами. Разъяснительная работа как по внедрению ОСМС, так и для удовлетворения нужд пациентов в больнице проводится на профессиональном уровне», - сказал в ходе встречи главный врач больницы Сабит Пазилов.

Главврач отметил, что внедрение ОСМС даст возможность увеличить количество пациентов для проведения реабилитационных процедур как в стационаре, так и на амбулаторном уровне.

Лязат Актаева и Людмила Бюрабекова также ознакомились с работой городской поликлиники №26, посетили Научный центр урологии имени Б.У. Джарбусынова и оценили работу данных организаций.

По словам председателя Центра урологии Ануара Аманова, в 2020 году медучреждение по ОСМС планирует принять 5 462 пациента.

«За прошлый год по ГОБМП пролечились 4 210 пациентов. Показатель выполнения доли высокотехнологичных медицинских услуг от общего числа пролеченных случаев увеличился с 25% в 2012 году до 65% - в 2019 году. Но по объему финансирования доля высокотехнологичных медицинских услуг увеличилась с 30% в 2012 году до 60% - в 2019 году», - сказал Ануар Аманов.

Ануар Аманов доложил, что за прошедший год наблюдается значительное снижение длительности лечения больных с заболеваниями доброкачественной гиперплазии предстательной железы и по различным аномалиям развития мочеполовой системы.

Отметим, за 2 последних года в республике достигнута полная укомплектованность врачами урологами-андрологами. Из них доля врачей, имеющих квалификационные категории, выросла с 84,5 до 93%.

Вместе с тем делегация посетила и ТОО «Smart Health University City», созданное при КазНУ имени аль-Фараби в 2014 году.

«Если в 2019 году в рамках ГОБМП прикрепленным гражданам было оказано свыше 180 тыс. услуг на сумму 200 млн тенге, то в 2020 году прикрепленным гражданам на уровне первично медико-санитарной помощи, в рамках ГОБМП будет оказано медицинских услуг на сумму 235 млн тенге. По ОСМС будет оказано 174 226 услуг на сумму 119 млн тенге. В том числе на восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию предусмотрено свыше 12 млн тенге, на стационарозамещающую медицинскую помощь - 11,2 млн тенге» - проинформировал о планах на текущий год директор диагностического центра «Smart Health University City» при КазНУ имени аль-Фараби Эрнест Калиев.

По его словам, центр успешно работает над внедрением телемедицины.

«Благодаря тесному сотрудничеству между клиникой «Синчон Северанс» (г. Сеул, Южная Корея) на регулярной основе бесплатно осуществляются сеансы телемедицинских консультаций с ведущими специалистами этого госпиталя. В центре установлено специальное оборудование с программным обеспечением. Данную технологию мы планируем распространить внутри РК», - сказал Эрнест Калиев.

Напомним, с 1 января 2020 года в стране действует система обязательного социального медицинского страхования. ОСМС будет охвачено 94,5% населения.