Делегация Казахстана участвует в праздновании 100-летия Татарской АССР
КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Республики Казахстан Аида Балаева в рамках рабочего визита в Казань встретилась с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«Қош келдіңіз! Исәнмесез?», - поприветствовал Р. Минниханов казахстанскую делегацию в своем офисе.
А. Балаева поблагодарила руководство республики за приглашение принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия Татарской АССР, особо отметив исконно дружественный характер отношений между Казахстаном и Татарстаном.
Также сегодня в рамках рабочего визита в Республику Татарстан глава МИОР провела встречу с государственным советником Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым.
Кроме того, в ходе визита запланирована встреча главы МИОР с руководством Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», казахстанская делегация посетит ряд объектов историко-культурного значения в Казани, а также примет участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 100-летия Татарской АССР.
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