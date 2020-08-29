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Делегация Казахстана участвует в праздновании 100-летия Татарской АССР

29 Августа 2020 13:51
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Делегация Казахстана участвует в праздновании 100-летия Татарской АССР

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Республики Казахстан Аида Балаева в рамках рабочего визита в Казань встретилась с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Қош келдіңіз! Исәнмесез?», - поприветствовал Р. Минниханов казахстанскую делегацию в своем офисе.

А. Балаева поблагодарила руководство республики за приглашение принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия Татарской АССР, особо отметив исконно дружественный характер отношений между Казахстаном и Татарстаном.


Также сегодня в рамках рабочего визита в Республику Татарстан глава МИОР провела встречу с государственным советником Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым.

Кроме того, в ходе визита запланирована встреча главы МИОР с руководством Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», казахстанская делегация посетит ряд объектов историко-культурного значения в Казани, а также примет участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 100-летия Татарской АССР.


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Автор:

Нарымбек Исмагулов

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