Делегация Казахстана приняла участие в заседании старших должностных лиц ОИС

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с послом Казахстана в Саудовской Аравии, Постоянным представителем при Организации исламского сотрудничества Бериком Арыном приняла участие в заседании старших должностных лиц (СДЛ) Организации исламского сотрудничества, прошедшем в онлайн-формате. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Заседание было организовано Генеральным секретариатом ОИС для обсуждения и подготовки проектов заключительного документа, повестки дня и программы второго Саммита по науке и технологиям, который планируется провести по приглашению Объединенных Арабских Эмиратов в формате видеоконференции.

По инициативе Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева первый саммит ОИС по науке и технологиям прошёл в Нур-Султане в сентябре 2017 года, по итогам которого приняты Астанинская декларация и Программа ОИС по науке, технологиям и инновациям (НТИ) до 2026 года.

В ходе заседания старших должностных лиц участники рассмотрели ход реализации положений Астанинской декларации, а также поделились информацией о проделанной работе по выполнению Повестки 2026 по НТИ.