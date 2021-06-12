Делегация Казахстана приняла участие в заседании старших должностных лиц ОИС
Заседание было организовано Генеральным секретариатом ОИС для обсуждения и подготовки проектов заключительного документа, повестки дня и программы второго Саммита по науке и технологиям, который планируется провести по приглашению Объединенных Арабских Эмиратов в формате видеоконференции.
По инициативе Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева первый саммит ОИС по науке и технологиям прошёл в Нур-Султане в сентябре 2017 года, по итогам которого приняты Астанинская декларация и Программа ОИС по науке, технологиям и инновациям (НТИ) до 2026 года.
В ходе заседания старших должностных лиц участники рассмотрели ход реализации положений Астанинской декларации, а также поделились информацией о проделанной работе по выполнению Повестки 2026 по НТИ.