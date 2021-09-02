Делегация Казахстана приняла участие в третьем форуме молодых лидеров Тюркского совета

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В период с 30 августа по 2 сентября в городе Ош Кыргызской Республики прошел Третий форум молодых лидеров Тюркского совета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

В работе форума приняли участие руководство Секретариата Тюркского совета, Кабинета министров Кыргызской Республики, делегации стран Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Азербайджана.

Казахстанскую делегацию представляли руководитель управления координации молодежной политики Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК Талант Онгаров, руководитель РМО «Жарасым» при Ассамблеи народа Казахстана Тимур Джумурбаев, руководитель РМО «Ұлан-Ғайыр дала елі» Валихан Бахретдинов.

По итогам форума была принята резолюция о дальнейшем сотрудничестве и совместном взаимодействии в сфере молодежной политики и поддержки молодёжных инициатив между странами Тюркского Совета.

Отметим, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) является международной организацией, созданной по инициативе Первого Президента Республики Казах­стан ­Нурсултана Назарбаева в 2009 году с целью оказания содействия всестороннему сотрудничеству между тюркоязычными государствами (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Турция, Узбекистан). С 2018 года статусом наблюдателя обладает Венгрия.