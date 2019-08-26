Делегация Казахстана приняла участие в первом заседании нацкоординаторов ШОС в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве в рамках российского председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялось первое заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии принял участие национальный координатор от РК по вопросам деятельности ШОС, посол по особым поручениям МИД РК Ерлан Алимбаев.

На мероприятии обсуждены приоритеты председательства России в ШОС, ход реализации инициатив государств-членов, подготовка к запланированному на 31 октября - 1 ноября с.г. в Ташкенте заседанию Совета глав правительств организации, а также другим мероприятиям на высшем и высоком уровнях.

Делегация Казахстана выступила с предложениями по дальнейшей реализации выдвинутых Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым инициатив в рамках ШОС.

В рамках мероприятия также состоялись неформальные консультации между национальными координаторами государств-членов ШОС и постоянными представителями стран-участниц ОДКБ. Участники рассмотрели возможные пути по развитию взаимодействия двух организаций.