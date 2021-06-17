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Делегация Казахстана примет участие Европейском форуме по снижению риска бедствий

Автор:  
Арнур Рахимбеков
17 Июня 2021, 22:43
Делегация Казахстана примет участие Европейском форуме по снижению риска бедствий

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан встретился с главой Регионального офиса Управления по снижению риска бедствий Организации Объединенных Наций (УСРБ ООН), Октавианом Биволем, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 июня 2021 года данное подразделение в г.Брюссель, которое охватывает 55 стран, официально переименовано в «Региональный офис УСРБ ООН для Европы и Центральной Азии».

В ходе встречи, О. Биволь отметил, что данная реструктуризация – это отражение приверженности стран региона снижению риска бедствий, как эффективному и передовому подходу в управлении бедствиями и обеспечении развития страны. Казахстан является активным участником Сендайской рамочной программы – платформы ООН по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы.

Данная международная организация настроена на активное сотрудничество с Министерством по чрезвычайным ситуациям РК (МЧС РК) в контексте снижения риска бедствий.

Среди приоритетов УСРБ ООН следует отметить анализ риска бедствий, содействие развитию национальных и региональных стратегий, подготовка местного населения к различным формам стихийных бедствий, а также финансирование проектов в данной сфере.

В ходе беседы, О. Биволь позитивно оценил сотрудничество с МЧС РК в рамках Сендайской рамочной программы ООН по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг.

В настоящее время, МЧС РК совместно с УСРБ разрабатывается система учета данных об ущербе в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера «DesInventar-Sendai», которая уже функционирует в более чем 80 странах мира.

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Посол М. Баймухан отметил, что Казахстан продолжает активное взаимодействие с УСРБ ООН в области разработки региональной стратегии снижения риска бедствий и национальных систем учета потерь при бедствиях, снижения риска бедствий на уровне населения, а также ведет сотрудничество в рамках деятельности Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в г. Алматы.

В ходе встречи стороны обсудили участие казахстанской делегации на предстоящем Европейском форуме по снижению риска бедствий, который состоится в ноябре 2021 г. в Португалии.

ООН   МИД РК   МЧС  
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