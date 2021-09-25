Делегация из Мангистауской области привезла экспонаты для Музея Шевченковского нацзаповедника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе посольства Казахстана в Украине казахстанская делегация из Мангистауской области в составе руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела Пании Сармурзиной, директора Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекилбайулы Султанбека Кудайберген и музейного эксперта Раушан Молбаевой привезла для Музея Шевченковского национального заповедника в г. Канев вещи казахского быта, национальные костюмы и др. для дополнения экспозиции, посвященной «казахскому периоду» жизни и творчества Тараса Шевченко, передает МИА «Казинформ».

При посещении Музея делегацией было решено переустановить и дополнить казахскую юрту новыми экспонатами. Совместными усилиями казахстанских специалистов и работников Музея казахская юрта переоборудована и дополнительно обставлена новыми атрибутами.

Символично то, что казахская юрта была привезена в Музей в 1989 году также из Мангистауского региона и по сей день находится в отличном состоянии. Сотрудники Музея рассказали, что бережно хранят, подаренные вещи из Казахстана и рады новым привезенным экспонатам.

И.о. генерального директора Шевченковского национального заповедника Валентина Коваленко отметила, что казахская юрта заиграла новыми красками и однозначно станет одним из главных экспонатов, особо привлекающих посетителей Музея.

Как известно Великий Кобзарь Тарас Шевченко 10 лет провел в ссылке в Мангистауской области Казахстана и за этот период им было создано около 500 уникальных изобразительных работ, из которых 350 посвящены казахскому народу, его быту и культуре, природе Казахстана. Также за время ссылки он написал более 100 стихотворений, известную поэму «Варнак», несколько повестей.







