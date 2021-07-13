Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Делегация Центра каспийской политики из США посетила Тюркскую академию

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Июля 2021, 15:48
Делегация Центра каспийской политики из США посетила Тюркскую академию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тюркскую академию посетила делегация Центра каспийской политики (CPC), штаб-квартира которой находится в Вашингтоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу академии.

В составе делегации во главе с генеральным директором СРС Эфганом Нифти были бывший посол США в Казахстане и член совета правления CPC Ричард Э. Хоагланд, специалист программы CPC Джереми Коэн. Высоких гостей приветствовал глава Тюркской академии Дархан Кыдырали. В ходе двусторонней встречи были обсуждены вопросы установления устойчивых партнерских связей между центром и Тюркской академией.

Президент Тюркской академии Дархан Кыдырали подробно рассказал о целях и деятельности организации и мероприятиях, организованных академией в штаб-квартирах таких авторитетных международных организаций, как ООН, ЮНЕСКО и ИСЕСКО.

photo

Глава делегации Эфган Нифти подчеркнул, что CPC является важным экспертным центром, проводящим исследования Прикаспийского региона. В рамках своего первого официального визита в Нур-Султан он считает чрезвычайно важным мероприятием свой визит в академию.

Выступая на встрече, посол Ричард Э. Хоагланд отметил, что на протяжении многих лет он работал в Казахстане и Азербайджане. Значение Центрально-Азиатского региона на международной арене значительно возросло.

Высоко оценив проекты, реализованные Тюркской академией, глава делегации Эфган Нифти заявил, что Центр каспийской политики стремится к тесному сотрудничеству с академией.

В завершение встречи глава организации Дархан Кыдырали вручил генеральному директору CPC Эфгану Нифти ценные издания, выпущенные академией.

photo

photo


Внешняя политика Казахстана   США  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау