Делегация балканских стран посетила Международный финансовый центр «Астана»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) состоялся I бизнес-форум «Business Networking Summit» с участием экс-президента Хорватии Степана Месича, мэра города Сараево Абдуллаха Скаки, президента Торговой палаты Боснии и Герцеговины Неманьи Васича и представителей бизнес-сообществ балканских стран, передает МИА «Казинформ» .

С казахстанской стороны в бизнес-форуме принимали участие представители МФЦА, Фонда Прямых инвестиций, НПП «Атамекен» и Kazakh Invest.

Представители МФЦА также ознакомили гостей с деятельностью финансового центра, его органами и организациями, такими как Суд МФЦА, Международный Арбитражный центр, Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA), Биржа МФЦА - Astana International Exchange (AIX), Экспат Центр.





В юрисдикции МФЦА уже зарегистрировались более 280 компаний из 29 стран мира и, как было отмечено, есть интерес со стороны Хорватии и Боснии-Герцеговины.

Экс-президент Хорватии, ныне общественно-политический деятель и почетный гражданин города Сараево Степан Месич отметил о важности наличия судебной системы и арбитража, действующих в соответствии с международными стандартами.

«Бизнесу, очевидно, легче работать и функционировать в финансовом центре, где есть независимый Суд и Международный Арбитражный Центр»,- сказал он.

Делегации, преимущественно состоящей из бизнес-кругов Боснии и Герцеговины и представляющей такие отрасли, как сельское хозяйство, промышленность, транспорт, были презентованы ключевые направления развития МФЦА – исламские финансы, финансовые технологии, «зеленые» финансы.

В рамках форума также были презентованы возможности и перспективы НПП «Атамекен», Фонда Прямых инвестиций и Kazakh Invest.

МФЦА. Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) создан по инициативе Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан Главой государства 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала. www.aifc.kz



