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Делегация АФМ РК ознакомилась с опытом работы Службы расследований Минфина Грузии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Мая 2023, 10:28
Делегация АФМ РК ознакомилась с опытом работы Службы расследований Минфина Грузии Фото: t.me/afm_rk

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Делегация Агентства по финансовому мониторингу РК во главе с заместителем председателя агентства Женисом Елемесовым посетила Службу расследований Министерства финансов Грузии. Об этом передает МИА «Казинформ со ссылкой на пресс-службу АФМ.

В ходе встречи в Тбилиси представители агентства были ознакомлены с деятельностью Следственной службы принимающей стороны, существующими проблемами и результатами сотрудничества, достигнутыми в прошлом году.

Глава Следственной службы Сосо Рамишвили и руководители других ведомств ознакомили коллег из АФМ РК с мандатом Следственной службы, перспективами развития аналитической деятельности. Также поделились опытом трудоустройства и обучения действующих сотрудников Следственной службы, ведения расследования уголовных дел, связанных с финпирамидами.

В ходе встречи был отмечена необходимость постоянного внедрения инноваций в целях минимизации негативных последствий финансовых преступлений для экономик двух государств. Стороны отметили целесообразность подписания Меморандума о партнерстве и взаимном сотрудничестве для дальнейшей совместной работы по конкретным направлениям.


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