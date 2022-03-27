Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Делегации России и Украины проведут очный раунд переговоров 29-30 марта

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
27 Марта 2022, 23:18
Делегации России и Украины проведут очный раунд переговоров 29-30 марта

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта. Об этом сообщил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС (видеоконференцсвязи). В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта», - написал он.

Первый раунд переговоров делегаций России и Украины состоялся 28 февраля в Гомельской области Беларуси, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошло еще два очных раунда и встречи в онлайн-формате.


Россия   Украина   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау