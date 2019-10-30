#ДелайДобро: костанайские полицейские оказали помощь Обществу инвалидов

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Полицейские Сарыкольского района Костанайской области оказали помощь Обществу инвалидов и матерей детей-инвалидов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

На прием к начальнику департамента полиции Костанайской области Бекету Аймагамбетову пришла председатель Общества инвалидов и матерей детей-инвалидов Сарыкольского района Надежда Ященко. Она выразила слова благодарности полицейским района, которые помогли приобрести инвалидные коляски.

«Я к Вам не с жалобой, я к Вам с благодарностью, - сказала Надежда Ященко. – Во время приема граждан я обратилась к начальнику отдела полиции Сарыкольского РОВД Кайрату Абдикаликову за консультацией по документированию инвалида, который проживает в районе. Он меня выслушал и решил проблему. На дом приехал выездной ЦОН и оформил необходимые документы».

Затем руководитель НПО рассказала начальнику районной полиции о проблемах организации, в частности о нехватке инвалидных колясок, об их дороговизне. Уже через 2 дня полицейские и другие представители государственных органов приехали и передали обществу инвалидов 2 коляски.

«Я не могла сдержать слез. Они еще подарили аппарат для массажа, который приобрела сотрудница районного отдела полиции Наталья Бычкова. Спасибо за помощь, она нам была необходима», - отметила председатель общества инвалидов.

Начальник департамента полиции отметил, что стражи порядка региона принимают самое живое участие в акции «Делай добро».