Дельтаплан упал в Алматинской области: пострадал один человек

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области в результате падения дельтаплана в больнице оказался один человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области в поступило сообщение о том, что по автотрассе Алматы - Усть-Каменогорск, на 82 км вблизи развязки на село Баканас, произошло падение двухместного летательного аппарата – дельтаплана.

«В результате пострадал 1 человек, который был доставлен в городскую больницу города Капшагай. Состояние гражданки Казахстана, 1996 года рождения оценивается как средней степени тяжести. Второго человека (пилота) не госпитализировали. Со слов пилота летательного аппарата, дельтаплан предположительно летел на высоте 5-10 метров и заглох, при попытке спланировать и приземлиться упал вдоль обочины автотрассы», - сообщили спасатели.

Отмечается, что на место вызова от ДЧС Алматинской области выезжали 10 сотрудников и 3 единицы техники.