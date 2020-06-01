Дельтаплан упал в Алматинской области: пострадал один человек
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области в результате падения дельтаплана в больнице оказался один человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области в поступило сообщение о том, что по автотрассе Алматы - Усть-Каменогорск, на 82 км вблизи развязки на село Баканас, произошло падение двухместного летательного аппарата – дельтаплана.
«В результате пострадал 1 человек, который был доставлен в городскую больницу города Капшагай. Состояние гражданки Казахстана, 1996 года рождения оценивается как средней степени тяжести. Второго человека (пилота) не госпитализировали. Со слов пилота летательного аппарата, дельтаплан предположительно летел на высоте 5-10 метров и заглох, при попытке спланировать и приземлиться упал вдоль обочины автотрассы», - сообщили спасатели.
Отмечается, что на место вызова от ДЧС Алматинской области выезжали 10 сотрудников и 3 единицы техники.
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