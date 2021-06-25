Дельта-штамм становится доминирующим вариантом Covid-19 во всем мире - ВОЗ

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Новый высоко-контагиозный вариант COVID-19, Дельта, впервые выявленный в Индии, становится доминирующим штаммом вируса во всем мире. Об этом заявила в пятницу главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан во время пресс-конференции в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNBC.

Исследования показывают, что Дельта вариант примерно на 60% более заразен, чем его предшественник Альфа, впервые выявленный в Великобритании, который был более заразным, чем первоначальный штамм, появившийся в китайском Ухане, в конце 2019 года.

В среду ВОЗ сообщила, что этот вариант COVID-19 распространился в более чем 80 стран и продолжает мутировать по мере распространения по всему миру. По данным Центров по профилактике и контролю заболеваний, сейчас он составляет 10% всех новых случаев выявленных в Соединенных Штатах, по сравнению с 6% на прошлой неделе.

Директор Центров по профилактике и контролю заболеваний Рошель Валенски в пятницу призвала американцев получить прививку от коронавируса, так как Дельта вариант, возможно, станет доминирующим вариантом COVID-19 в Соединенных Штатах. Если вы сделаете прививку, «вы будете защищены от этого штамма», - добавила Сумья Сваминатан.

Недавно в Соединенном Королевстве Дельта вариант стал доминантным штаммом, обойдя Альфа штамм, который был впервые обнаружен в стране прошлой осенью. Дельта штамм сейчас составляет более 60% новых случаев заболевания коронавирусом в Великобритании.

В прошлом месяце ВОЗ объявила Дельта штамм «вариантом, вызывающим озабоченность». Этот штамм коронавируса может быть классифицирован как «вызывающий беспокойство», если, согласно данным ВОЗ, было доказано, что он более заразен, более смертоносен или более устойчив к современным вакцинам и методам лечения.

Представители ВОЗ заявили, что в среду появились сообщения о том, что Дельта вариант также вызывает более серьезные симптомы, но для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования. Тем не менее, есть данные того, что Дельта штамм может вызывать симптомы, которые отличаются от других вариантов коронавируса.

Сумья Сваминатан сказала в пятницу, что ученым все еще нужно больше данных об этом варианте вируса, в том числе о его влиянии на эффективность вакцин против коронавируса.

Немецкая компания CureVac ранее на этой неделе назвала появление новых штаммов одной из причин, по которым ее вакцина против коронавируса оказалась эффективной всего на 47% в клинических испытаниях с участием 40 000 человек.

Анализ, опубликованный Службой общественного здравоохранения Англии в понедельник, показал, что две дозы вакцин Pfizer-BioNTech или AstraZeneca от коронавируса эффективны и указывают на высокий уровень защиты от госпитализации из-за Дельта варианта.