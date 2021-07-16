Дельта-штамм очень быстро заменяет предыдущие штаммы – Айжан Есмагамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дельта-штамм очень быстро заменяет предыдущие штаммы. Об этом заявила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ВОЗ озвучила прогноз, что дельта совсем скоро станет прогрессирующим и доминирующим типом инфекции в мире. Есть ли такая угроза для Казахстана?» - спросила журналист.

Айжан Есмагамбетова ответила, что дельта-штамм присутствует в 11 странах мира. По ее словам, вытеснение других штаммов дельта-штаммом происходит очень быстро, потому что трансмиссивность штамма очень высокая.

«От одного дельта-штамма заражается пять человек. На тот период, когда мы проводили скрининг на наличие штамма в регионах Казахстана, было 48%. Тот рост заболеваемости, который мы наблюдаем, практически двухкратный рост заболеваемости за две недели во всех регионах, это говорит о том, что не 48 %, а значительно больше. Все то, что происходит в мире, нужно четко констатировать, что дельта-штамм заменяет предыдущие штаммы очень быстро. Ситуация это подтверждает», - добавила Айжан Есмагамбетова на онлайн брифинге в СЦК.