Дельта-штамм обнаружен практически во всех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 48,3 % случаев ПЦР-скрининга практически во всех городах и областях страны обнаружен дельта-штамм. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с распространением дельта-штамма в мире Министерством здравоохранения проведен ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших коронавирусной инфекцией. На 1 июля ПЦР скрининг проведен на 414 пробах. По результатам, в 48,3 % случаев обнаружен дельта-штамм практически во всех городах и областях страны», - отметил вице-министр.

Он напомнил, что дельта-штамм более высокой контагиозностью, он на 60 % заразнее обнаруженных штаммов. В среднем от одного человека инфицируются до пяти-шести человек.