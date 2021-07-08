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    17:05, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Дельта-штамм обнаружен практически во всех регионах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 48,3 % случаев ПЦР-скрининга практически во всех городах и областях страны обнаружен дельта-штамм. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с распространением дельта-штамма в мире Министерством здравоохранения проведен ПЦР-скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших коронавирусной инфекцией. На 1 июля ПЦР скрининг проведен на 414 пробах. По результатам, в 48,3 % случаев обнаружен дельта-штамм практически во всех городах и областях страны», - отметил вице-министр.

    Он напомнил, что дельта-штамм более высокой контагиозностью, он на 60 % заразнее обнаруженных штаммов. В среднем от одного человека инфицируются до пяти-шести человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Статистика
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