«Дельта» штамм коронавируса в основном распространяется среди невакцинированных – профессор-иммунолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пандемией невакцинированных назвал ситуацию с коронавирусом в мире профессор-иммунолог, президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман. По его словам, «дельта» штамм вируса распространяется в основном среди тех, кто не прошел иммунизацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Во всем мире вакцинация признана единственным эффективным способом борьбы с пандемией коронавируса. Однако есть и те, кто выступают против массовой иммунизации населения, вводят людей в заблуждение, приводя в доказательство неподтвержденные исследованиями недостоверные доводы.

«В мире ситуацию с коронавирусом теперь можно назвать пандемией невакцинированных. Дело в том, что инфекция, вызванная «дельта» вариантом активно распространяется в основном среди тех, кто не получил прививки. Они вступают в очень опасную фазу пандемии, заболевая сами и способствуя заражению тех, кто в наибольшей степени подвержен инфекции, включая лиц, страдающих хроническими заболеваниями, пожилых, а также детей и подростков», - отмечает профессор-иммунолог Алмаз Шарман.

По его словам, намного реже коронавирусом могут заражаться вакцинированные. Объясняет он это тем, что иммунной защите привитых людей нелегко справляться с большой вирусной нагрузкой в условиях, когда коронавирусы беспрепятственно распространяются и мутируют среди большого числа не привитых граждан.

Сложившуюся ситуацию ученый сравнил с очагами лесных пожаров.

«Данная ситуация может напоминать очаги лесных пожаров, которые быстро распространяются за счет легко воспламеняемых сухих деревьев. Среди них могут оказаться и здоровые зеленые насаждения. Так и эпидемические очаги: они распространяются в основном среди невакцинированных людей, но могут затронуть и тех, кто получил вакцины. В ситуациях, когда в обществе привито мало людей, вирус начинает быстро мутировать чтобы ускользать от вакцин. Это подобно незначительному увлажнению при пожаре, которое лишь вызывает задымление, и огонь легко находит пути дальнейшего распространения. Очаги пожара может остановить обильный дождь и ограждение остального лесного массива. Так и эпидемические очаги: с ними можно бороться только с помощью масштабной вакцинации, а также индивидуальных мер, ограждающих от коронавирусов путем надевания маски и социальной дистанции», - подчеркнул он.

Стоит отметить, что только благодаря вакцинации общество сможет вернуться в прежний ритм жизни без локдаунов и карантина. При этом как вакцинированные, так и невакцинированные граждане должны строго соблюдать саннормы: масочный режим, социальное дистанцирование, гигиену рук и т.д.

На сегодня первый компонент вакцины от КВИ в столице получили около 400 тысяч человек, полную иммунизацию прошли свыше 310 тысяч граждан.



