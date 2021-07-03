23:07, 02 Июль 2021 | GMT +6
Дельта-штамм коронавируса обнаружен в 18 из 43 проб в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из проверенных 43 проб в 18 обнаружен штамм «дельта» COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом во ходе онлайн-брифинга в Региональный службе коммуникаций рассказал главный санитарный врач Атырауской области Мадениет Танауов.«За последние сутки было зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусом. На проверку было отправлено 43 отобранных у инфицированных пробы, из них в 18 случаях был выявлен индийский штамм «дельта». Отличие этого штамма в том, что он в два раза заразнее, поражает практически всех, с кем контактировал инфицированный, в том числе и молодых людей, детей. При этом у него короче инкубационный период, а протекает заболевание тяжелее», - рассказал Мадениет Танауов.
Главный санитарный врач региона призвал атыраусцев прекратить проводить и посещать различные массовые мероприятия.
«За короткий период мониторинговая группа выявила 74 мероприятия, которые проводились, несмотря на запрет. Хотя все должны уже понимать, что единственной защитой от тяжелого и непредсказуемого заболевания является соблюдение правил безопасности и вакцинация»,- обратился главный санврач к жителям области.
Заместитель руководителя управления здравоохранения Атырауской области Кайсар Абдалиев сообщил на брифинге, что еще 10 дней назад модульная инфекционная больница в Атырау была заполнена менее чем на 40%, а сегодня заполняемость составила 90%. В реанимации находятся 24 пациента, из них в тяжелом состоянии – 20, в крайне тяжелом – четыре человека.
«Все пациенты, у которых выявлен штамм «дельта», находятся под особым наблюдением»,- проинформировал К. Абдалиев.
Заместитель руководителя управления здравоохранения Атырауской области Кайсар Абдалиев сообщил на брифинге, что еще 10 дней назад модульная инфекционная больница в Атырау была заполнена менее чем на 40%, а сегодня заполняемость составила 90%. В реанимации находятся 24 пациента, из них в тяжелом состоянии – 20, в крайне тяжелом – четыре человека.
«Все пациенты, у которых выявлен штамм «дельта», находятся под особым наблюдением»,- проинформировал К. Абдалиев.