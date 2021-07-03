Дельта-штамм коронавируса обнаружен в 18 из 43 проб в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из проверенных 43 проб в 18 обнаружен штамм «дельта» COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом во ходе онлайн-брифинга в Региональный службе коммуникаций рассказал главный санитарный врач Атырауской области Мадениет Танауов.

«За короткий период мониторинговая группа выявила 74 мероприятия, которые проводились, несмотря на запрет. Хотя все должны уже понимать, что единственной защитой от тяжелого и непредсказуемого заболевания является соблюдение правил безопасности и вакцинация»,- обратился главный санврач к жителям области.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Атырауской области Кайсар Абдалиев сообщил на брифинге, что еще 10 дней назад модульная инфекционная больница в Атырау была заполнена менее чем на 40%, а сегодня заполняемость составила 90%. В реанимации находятся 24 пациента, из них в тяжелом состоянии – 20, в крайне тяжелом – четыре человека.

«Все пациенты, у которых выявлен штамм «дельта», находятся под особым наблюдением»,- проинформировал К. Абдалиев.

«За последние сутки было зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусом. На проверку было отправлено 43 отобранных у инфицированных пробы, из них в 18 случаях был выявлен индийский штамм «дельта». Отличие этого штамма в том, что он в два раза заразнее, поражает практически всех, с кем контактировал инфицированный, в том числе и молодых людей, детей. При этом у него короче инкубационный период, а протекает заболевание тяжелее», - рассказал Мадениет Танауов.Главный санитарный врач региона призвал атыраусцев прекратить проводить и посещать различные массовые мероприятия.