Дельта-штамм коронавируса маскируется клиникой «острого живота» - Тимур Муратов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дельта-штамм коронавируса, или так называемый индийский, отличается более агрессивной формой течения болезни. К тому же по симптомам люди могут и не подозревать, что заболели, поскольку мутировавшая форма КВИ умеет маскироваться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Особенности «дельта-штамма»: он агрессивный, первое время он маскируется клиникой острого живота, то есть многие пациенты обращаются с жалобами на боли в животе, желудке. Когда берешь ПЦР, оказывается, что них уже приличный процент поражения легких», - сообщил руководитель столичного управления общественного здравоохранения Тимур Муратов.

По его словам, заболевание дельта-штаммом протекает молниеносно. Инкубационный период не превышает семи дней, на третьи-четвертые сутки у многих наблюдаются боли в животе, а на пятые-шестые - уже кашель и поражение легких.

При этом главный врач столицы заверил, что как бы ни мутировал вирус, вакцина останется эффективной. Он также объяснил, по какому принципу действуют прививки.

«Может ли только что провакцинированный быть переносчиком вируса? Это исключено, в нем нет живого вируса. Он в организме не размножается. Из того, что содержится в вакцине, его основная цель - дойти до иммунокомпетентных клеток и раздражать их, иными словами имитировать болезнь и на это получить ответ в виде иммуноглобулина – антител. Формируется память в этой клетке, и при встрече с вирусом она начнет вырабатывать достаточное количество антител. То есть какое-то количество антител всегда будет циркулировать в крови для защиты организма», - пояснил руководитель упрздрава.