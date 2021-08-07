Дельта-штамм коронавируса доминирует у заболевших в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане среди выявленных случаев COVID-19 более 80 процентов приходится на дельта-штамм, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ, основной причиной увеличения количества случаев COVID-19 за последние недели стало распространение дельта-штамма заболевания.

«В республике из зарегистрированных на сегодняшний день британского, уханьского и «дельта» штаммов последний является наиболее заразным и опасным. Число заболевших этим штаммом COVID-19 растет. Из всех случаев заболевания дельта-штамм выявлен у 82% пациентов, уханьский штамм у 10%, и британский штамм у 8% заболевших», - отметили в ведомстве.

Напомним, согласно статистике Минздрава РУ, за последние две недели ежедневный прирост выявляемых случаев коронавируса в Узбекистане вырос в более чем в два раза, с 427 до 924 случаев в день. Это наибольшие показатели как в текущем году, так и в целом с начала пандемии. Кроме того, наблюдается рост заболеваемости ковидной пневмонией, которая ежедневно подтверждается более чем у 500 человек.



