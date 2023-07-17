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Дельфины напали на людей в Японии

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Июля 2023, 08:54
Дельфины напали на людей в Японии Фото: Tom Swinnen/Pexels

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В воскресенье утром четыре пловца получили травмы в результате нападения дельфинов на пляже Суйсохама в японском городе Михама, префектура Фукуи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

60-летний мужчина получил переломы ребер и укусы рук, дельфин протаранил его в нескольких метрах от берега. 40-летний мужчина, плававший рядом с берегом, был искусан дельфином. Еще два человека пострадали от нападения дельфинов позже в тот же день.

Это не первый такой случай. По данным местной полиции, в этом году в Фукуи зарегистрировано уже шесть таких нападений.

На пляже даже были установлены знаки, предупреждавшие пловцов о том, что приближаться к дельфинам и прикасаться к ним опасно.

Хотя дельфины обычно не агрессивны по отношению к людям, их враждебность по отношению к пловцам не является чем-то совсем необычным.

Ученые предположили, что дельфины-афалины очень нервничают, когда рядом с ними плавают люди, поскольку это нарушает поведенческие привычки диких животных.

В Ирландии в 2013 году в течение десяти дней две женщины пострадали от нападения одного и того же дельфина, у одной из них было сломано ребро.

Год спустя пятерым пловцам пришлось спасаться у побережья той же Ирландии, когда вокруг них начал кружить дельфин, проявляя явные признаки агрессии.

Помимо враждебности по отношению к людям, известно, что дельфины иногда ведут себя крайне жестоко по отношению к другим морским обитателям, нападая на них, по при этом не убивая сразу.

В Корнуолле, на юго-западе Англии, видели, как дельфин-афалина напал на морскую свинью и подбрасывал ее в воздух, прежде чем убить.

Ученые не знают, почему дельфины нападают на таких животных, которые не являются их добычей. Одной из возможных причин может быть конкуренция за пищу.


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