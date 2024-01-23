Декретный отпуск офицеров-мужчин предлагают пересмотреть в РК

В Казахстане необходимо укреплять оборону, сказала председатель комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан в эфире программы «Уәде» на канале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

Айгуль Куспан привела в пример Швейцарию и Финляндию, которые может и не участвуют в военных конфликтах, но удерживают уровень военной обороны.

– Средства, выделяемые на оборону страны не достигают даже 1%, а во всех соседних странах она высокая, и только у нас самый низкий показатель, – сказала Айгуль Куспан в интервью.

По словам Айгуль Куспан, денежных средств не хватает во всех направлениях, включая обмундирование, продовольствие, зарплаты и вооружение. Раньше Казахстан привозил боеприпасы только из России, но сейчас из-за санкции ситуация изменилась. Они должны соответствовать определенным характеристикам и нормам, при этом не быть очень дорогими.



Согласно действующему законодательству, военные могут оформить декретный отпуск. Это международная практика, однако Айгуль Куспан видит в этом проблему.

– Раньше офицеры-мужчины стеснялись, когда уходили в декрет, и выходили только 3-4 человека, а они видят в этом хорошую сторону. Около 600 наших офицеров-мужчин находятся в декретном отпуске. Их работа идет, и звание продолжает расти. А наши офицеры в декрете не воспитывают детей сидя дома, а пытаются найти работу в другом месте и заработать больше денег. Самое страшное не в этом, а в том, что некоторые офицеры единственные в стране специалисты в своей отрасли. Если военного нет, то не будет той же техники или не будет выполнена работа, – заявила председатель комитета.

Айгуль Куспан подытожила тему, сказав, что пока Комитет предлагает пересмотреть указанную норму.

Помимо этого, она прокомментировала нехватку кадров в армии. По мнению председателя Комитета, в армию идут в основном дети из сел.

– Дети города не хотят и не ходят, даже если они есть, то их мало. Их родители придумывают разные предлоги, чтобы не отпускать своих детей в армию. На этот вопрос есть два ответа: во-первых, они учатся в университете, и поэтому их не могут взять в армию. Во-вторых, у них плохое здоровье. Городским детям легче пройти военную кафедру в университете. Таким образом, они получают военный билет, – подчеркнула Айгуль Куспан.

В заключении председатель комитета сказала, что проблемы в сфере обороны знают все, в том числе и администрация президента. Не сказать, что все плохо.