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Декларирование доходов чиновников в Казахстане приостановили до 2025 года

Автор:  
Шынар Хамитова
9 Июня 2023, 17:40
Декларирование доходов чиновников в Казахстане приостановили до 2025 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Декларирование личных доходов чиновников в стране приостановлено до 2025 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас за прошлогодний доход отчитываются все государственные служащие, а также приравнены к ним и их супруги. Среди них были политические работники, сотрудники корпуса А, депутаты и другие. Однако действие указанной нормы приостановлено до января 2025 года и вопрос пока не рассматривается», - сказал председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Данияр Жаналинов в ходе брифинга в СЦК.

По словам спикера, если в норму не будут внесены изменения, то с 1 января 2025 года должностные лица и государственные служащие должны будут обнародовать свои личные доходы.


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