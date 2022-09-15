Декларация VII Съезда лидеров религий будет распространена как официальный документ 77-ой сессии Генассамблеи ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Декларация VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий будет распространена в качестве официального документа 77-ой сессии ГенАссамблеи ООН. Об этом заявила специальный представитель англиканской церкви Джо Бейли Уэллс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Настоящая декларация принята большинством делегатов VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и передается властям, политическим лидерам, религиозным деятелям по всему миру, соответствующим региональным и международным организациям, институтам гражданского общества, а также религиозным объединениям и ведущим экспертам. Она будет также распространена в качестве официального документа 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - сказала на Съезде специальный представитель англиканской церкви Джо Бейли Уэллс.

Она отметила, что принципы, содержащиеся в нынешней декларации, могут распространяться на всех региональных и международных уровнях, для учета во всех политических решениях, законодательных нормах, образовательных программах и средствах массовой информации во всех заинтересованных странах.