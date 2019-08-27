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Декада языков объявлена в Павлодарской области

Автор:  
Антон Гагарин
27 Августа 2019, 09:24
Декада языков объявлена в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пропагандой развития государственного и языков этносов, проживающих в Павлодарской области, в регионе займутся в ближайшие десять дней, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках декады в городах и районах области будут организованы свыше 150 мероприятий, направленных на пропаганду развития государственного языка и языков проживающих этносов в нашей области», - сообщили в управлении культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области.

Декада языков объявлена с 26 августа по 6 сентября 2019 года в Павлодарской области в ходе XХІ республиканского фестиваля языков народа Казахстана и в целях реализации программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Официальное открытие декады языков прошло на заседании круглого стола на тему «Тіл – рухани жаңғырудың бастауы» в областной библиотеке имени С. Торайгырова.

Декада завершится шестого сентября 2019 года концертной программой «Тіл – рухани жаңғыру тетігі».

Павлодарская область   Образование   Рухани жаңғыру  
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