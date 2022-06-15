15 Июня 2022 13:13

Деградация и опустынивание земель в РК связаны с изменением климата – Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Деградация и опустынивание земель в Казахстане связаны с изменением климата. Об этом сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сегодня уже видим, что Казахстан испытывает негативные последствия изменения климата. У нас резко континентальный климат, поэтому, риски от изменения климата, в том числе на территории страны, разнятся. При этом, рост температуры в нашей стране опережает среднемировые показатели примерно в два раза. Как следствие, мы видим деградацию земель, засуху, опустынивание, паводки, сокращение площадей ледников, что будет влиять на снижение поверхностного стока в будущем. Это, безусловно, требует адаптации к изменению климата», – сказала З. Сулейменова.

По ее словам, в 2021 году в Экологическом кодексе впервые предусмотрена новая глава по адаптации к изменению климата, которая состоит из семи основных этапов. Один из них – это оценка уязвимости. В частности, определены четыре сектора, наиболее уязвимых к изменению климата. Это сельское и лесное хозяйства, водные ресурсы и стихийные бедствия, то есть, гражданская защита. По этим секторам будет проведена оценка, в том числе, в разрезе регионов, и выработаны соответствующие меры.

Вице-министр отметила, что, в соответствии с поручением Главы государства, Министерство провело работу по разработке стратегии достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Сейчас эта работа продолжается в Министерстве национальной экономики. В краткосрочной перспективе работа по снижению выбросов парниковых газов ведется по документу, ставящему цели до 2030 года, в котором предусмотрено снижение этих выбросов на 15 % от уровня 1990 года. Этот документ в настоящее время актуализируется, в дорожной карте предусмотрены конкретные мероприятия. Одним из ключевых механизмов регулирования выбросов парниковых газов является система торговли квотами на выбросы, в рамках которой регулируются выбросы на примерно 200 установках в различных секторах производства. В настоящее время регулируются выбросы углекислого газа, в дальнейшем планируется включение в эту систему метана и других газов. Также ведется работа по интеграции казахстанского рынка квот на выбросы парниковых газов с европейским.