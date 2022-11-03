Дегазацию угольных пластов «АрселорМиттал Темиртау» ни разу не проводило – МЧС РК

3 Ноября 2022, 16:44

3 Ноября 2022, 16:44

Дегазацию угольных пластов «АрселорМиттал Темиртау» ни разу не проводило – МЧС РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Комитете промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК прокомментировали произошедшую аварию на шахте имени Ленина угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно произошедшей аварии на шахте имени Ленина угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» сообщаем, что все причины и выводы будут определены по итогам расследования, а также разработаны соответствующие мероприятия для недопущения аналогичных аварий», - проинформировали в пресс-службе МЧС РК.

Вместе с тем в Комитете сообщили, что в АО «АМТ» в плачевном состоянии находится большинство вентиляторов главного проветривания, которыми отработано уже 3 срока эксплуатации (1970-80-х годов выпуска при нормативе 14 лет). За 25 лет контракта на недропользование на шахтах угольного департамента АО «АМТ» не проводилась и не проводится работа по проведению заблаговременной дегазации угольных пластов, на основе активного воздействия на пласты угля через скважины, пробуренные с поверхности до начала ведения горных работ – на основе передовых достижений на угольных шахтах ближнего и дальнего зарубежья.

Помимо этого, в Комитете заявили о проблемах в рамках государственного контроля и надзора в области промышленности безопасности.

«С каждым годом происходит увеличение количества вновь вводимых предприятий, однако при сокращении численности государственных служащих, сократился и инспекторский состав, осуществляющий проверки в области промышленной безопасности: с 1640 человек до 381. Также стоит отметить, что низкая заработная плата инспекторского состава, по сравнению с бизнесом, сказывается на их квалификации», - добавили в пресс-службе МЧС РК.

Также в Комитете отметили, что в рамках действующего законодательства проверки на опасных производственных объектах, в том числе шахт, проводятся 1 раз в год, с предварительным уведомлением проверяемого субъекта за 30 календарных дней.

Более того, сократились сроки проведения ежегодных плановых проверок с 30 календарных дней (с возможностью продления еще на 30 дней) – до 15 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария. В момент аварии в шахте под землей находилось 106 человек. 101 эвакуировали, погибло пять человек, четверо пострадавших находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших. Позже директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. Позже стали известны имена погибших.

Четверых пострадавших в ЧП на шахте Ленина доставили в многопрофильную больницу имени профессора Х. Ж. Макажанова. Двух шахтеров готовят к операции, состояние остальных стабильное.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте в городе Шахтинске Карагандинской области. Правительству и акиму Карагандинской области Президент РК поручил принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших.

Во время поездки в Карагандинскую область в начале октября Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на вопрос обеспечения безопасных условий труда на промышленных предприятиях области.

«Только за 2022 год на объектах АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло несколько случаев гибели работников. Крупные компании должны постоянно инвестировать в модернизацию производства. Уполномоченным органам требуется принять системные меры для повышения ответственности предприятий за рост производственного травматизма», - поручал тогда Глава государства.