Дефляция по итогам июня зафиксирована в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане по итогам июня зарегистрирована дефляция в 0,3%, а годовая инфляция замедлилась до 9%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Агентства статистики Узбекистана, основным фактором сезонной дефляции стали продукты питания, которые за прошлый месяц в среднем стали дешевле на 1,1%, тогда как непродовольственные товары подорожали на 0,4%, а услуги - на 0,2%. Среди продуктов питания в июне больше всего подешевели овощи – на 13,8%, фрукты и орехи - на 2,3%, масла и жиры - на 1,3%.

«Суммарно за счет снижения цен на овощи, клубнеплоды и зернобобовые, фрукты и орехи, масла и жиры, молоко, молочные продукты и яйца краткосрочный сводный ИПЦ (Индекс потребительских цен) за июнь текущего года стал ниже на 0,74 п.п.», - пояснили в Агентстве.

В ведомстве добавили, что с начала инфляция опустилась до 3,45%. Годовая инфляция снизилась до 9% — это самый низкий показатель с августа 2016 года (8,6%).