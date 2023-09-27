Дефицита сахара и муки в Казахстане не будет

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев ответил на вопрос журналиста о том, что в некоторых регионах наблюдается рост цен на муку и сахар. Глава ведомства также прокомментировал слухи о дефиците сахара в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- По сахару мы наблюдаем снижение цены на 11%. Дефицита сахара не будет. Конечно, у нас есть определенный негативный опыт прошлого года, когда мы столкнулись с этой проблемой. В связи с этим, у нас была принята программа поддержки сахарных заводов через обеспечение займа, предоставление средств. Произведено порядка 70 тысяч тонн сахара четырьмя заводами. У нас идет завоз сахара из Российской Федерацией, поэтому в целом ситуация на рынке сбалансирована, дефицита нет. Но еще раз повторюсь, на 11% цена упала. Предпосылок для ее роста сегодня нет, - прокомментировал на брифинге Арман Шаккалиев.





Тем не менее, министр признался, что в ряде регионов действительно наблюдается всплеск цен на муку.



- Мы наблюдаем ( рост цен – прим.ред.) в ряде регионов есть всплески, в частности, это Жамбылская, Атырауская области и область Улытау, Шымкент. Провели совещание, разобрались, в чем причина. Я хочу ответственно заявить, сегодня у нас никакого дефицита по муке нет. Простые цифры - 95 тысяч тонн зерна от корпораций. Этот фонд заготовлен для того, чтобы была мука первого сорта и, соответственно, хлеб из нее пекся по социально значимой цене. Разнарядки все доведены. Регионы сейчас дали списки операторов. Четкий график. Мы обсудили грузовые перевозки, график составлен. Всплески были, мы по ним разбираемся, с чем это связано. Но, коллеги, ни для кого не секрет, сегодня мы работаем в условиях поведенческой экономики. Это что значит? Зачастую у нас есть такое понятие как инфляционные ожидания и ожидания потребителя. Они связаны на определенном негативном информационном фоне. Его связывают с тем, что у нас сегодня по урожаю, с учетом того, что дожди, засуха была, у многих были ожидания, что у нас урожая нет, значит, подорожает зерно, по цепочке - подорожают мука, хлеб, - объяснил Арман Шаккалиев.

Тем не менее, по его словам, есть непродуктивные, недобросовестные участники торгового оборота.