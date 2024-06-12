Дефицит сжиженного газа возник в ЗКО

В Западно-Казахстанской области возникла нехватка сжиженного газа. На некоторых автогазозаправочных станциях Уральска выстраивается очередь, а в некоторых заправках вообще нет газа. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил корреспонденту агентства Kazinform руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Мирас Мулкай, такая ситуация сложилась в связи с паводками в Атырауской области.

По словам Мираса Рустемовича, прямого транспортного сообщения из-за размыва части дороги республиканского значения Урал-Атырау нет.

— В настоящее время сжиженный нефтяной газ транспортируется через Актобе, что занимает много времени. Согласно плану в июне было выделено 1 722 тонны сжиженного газа от ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» и 1 320 тонн от ТОО «Жайыкмунай». Кроме того, АО «СНПС-Актобемунайгаз» за июнь дополнительно выделено 1 188 тонн. Из-за трудностей с поставками ряд автогазозаправочных станций перешли на ограничения. Ситуацию в области планируется стабилизировать в течение двух дней, — сказал руководитель управления.