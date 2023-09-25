Дефицит бензина АИ-95 не прогнозируется - Минэнерго

Текущие запасы бензина АИ-95 в стране полностью обеспечат потребность страны в ближайшие пару месяцев, дефицит не прогнозируется. Об этом заявил вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в Астане, передает МИА «Казинформ».

Вице-министр отметил, что на сегодняшний день у Казахстана с Российской Федерацией подписаны индикативные балансы на поставку 40 тысяч тонн бензина.

- В данный момент нами направлено письмо в Министерство энергетики РФ об увеличении этого индикативного баланса на 70 тысяч тонн. Это будет составлять порядка 110 тысяч тонн. Касательно вопроса непоставки бензина компанией «Петросян»: контракт перенесен на октябрь по просьбе наших коллег с Министерства энергетики РФ. Насколько вы знаете, у них ситуация очень нелегкая с бензином АИ-95 и дизельным топливом на сегодня. В южных регионах России отсутствуют бензин и дизельное топливо. И уборочная кампания у них под срывом. Ситуация нелегкая, мы понимаем наших коллег, - сказал Ерлан Аккенженов.

По его словам, в октябре в Казахстане производство бензина АИ-95 будет составлять около 65 тысяч тонн при запланированном потреблении 80 тысяч тонн.

- Но наши прогнозируемые остатки на сентябрь помогут нам пройти октябрь. И по ожиданиями Минэнергетики, дефицит бензина АИ-95 не прогнозируется. Мы можем обеспечить себя этим бензином. Вопрос стоит шире. Если взять три завода, которые производят бензин АИ-95, общее производство их - 120 тысяч тонн в месяц при потреблении 80-85 тысяч тонн. Но в связи с тем, что в Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе сломался теплообменник и мы ожидаем нового, завод работает только на половину, - сообщил вице-министр.

Он также добавил, что с 1 октября по 3 ноября планируется остановка Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Соответственно, не будет производиться ни выпуск бензина, ни дизельного топлива. Однако вице-министр заверил, что ремонтный период пройдет без дефицита.

Также Ерлан Аккенженов прокомментировал запрет на экспорт бензина и дизтоплива из Российской Федерации.