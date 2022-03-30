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Дефицитом специалистов в энергетической отрасли обеспокоены депутаты

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
30 Марта 2022, 14:56
Дефицитом специалистов в энергетической отрасли обеспокоены депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Дуйсенбай Турганов высказал беспокойство дефицитом специалистов энергетической отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В энергетической отрасли страны за последние годы назрели большие проблемы, связанные, прежде всего, с изношенностью энергооборудования, что зачастую становится причиной аварий на объектах энергетики. Недавно, 20 марта текущего года, на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло частичное обрушение дымовой трубы. К сожалению, в результате этой аварии погибла работница предприятия. От имени депутатов Мажилиса мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей Натальи Чефоновой», - сказал Дуйсенбай Турганов на пленарном заседании Мажилиса.

По его мнению, необходимо принимать срочные меры для реабилитации всех энергопредприятий.

«Нам предстоит решить как вопросы модернизации энергосистемы, так и обеспечения её нормального функционирования в настоящее время. И, к сожалению, уже скоро может оказаться так, что именно этим некому будет заниматься. По официальным данным за 2020 г., в отрасли работает 102 тыс. человек. При этом средняя зарплата энергетиков ниже на 26% относительно средней зарплаты по стране (195 764 тенге против 264 383 тенге). На кадровую проблему в электроэнергетике обратил внимание Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поручив Правительству реализовать меры по формированию профессионального кадрового потенциала отрасли и конкурентоспособного уровня оплаты труда», - отметил Дуйсенбай Турганов.

По его словам, наиболее тяжёлая ситуация с уровнем оплаты труда на сегодняшний день сложилась в организациях, осуществляющих передачу электрической энергии.

«В этих организациях заработная плата далека как от средней зарплаты энергетиков по стране, так и от средней зарплаты в регионе присутствия. К примеру, в ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» средняя зарплата производственного персонала на 118% ниже средней зарплаты по региону (96 тысяч тенге против 209 тысяч тенге средней зарплаты по региону). В результате на сегодняшний день нехватка персонала в энергокомпаниях в среднем по стране составляет от 11 до 16%, а в некоторых регионах - до 34%. Кроме того, несмотря на всю важность энергетики до сих пор не разработана отдельная долгосрочная стратегия развития отрасли», - заключил мажилисмен.


Энергетика   Мажилис   Занятость   Трудоустройство  
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