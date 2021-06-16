Дефицита второго компонента вакцины «Спутник V» нет - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минздрава Казахстана Алексей Цой прокомментировал вопрос касательно нехватки вакцин «Спутник V», в том числе дефицита второго компонента в регионах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил Алексей Цой, на сегодня дефицита вакцин, в том числе нехватки во втором компоненте, не наблюдается.

«На сегодняшний день второго компонента в Казахстане насчитывается 1 млн 200 тысяч доз. Во всех регионах он есть в большом количестве. В Алматы сейчас, мне подсказывают коллеги, есть 36 тысяч доз второго компонента. Помимо этого он у нас поставляется с Карагандинского фармзавода. Он производится, и мы по графику его получаем. Никогда не было разрыва в Казахстане по второму компоненту. Всегда его можно получить», - сказал в ходе брифинга в СЦК Алексей Цой.

«Никакого дефицита второго компонента нет. Все графики у нас есть. В целом в Алматы никогда не было разрывов по второй дозе. В целом в Казахстане ниже 800 тысяч доз в сутки не было вообще», - заявил министр.

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