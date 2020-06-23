Дефицита угля в отопительный сезон не ожидается - Бейбут Атамкулов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов доложил о подготовительных работах к предстоящему отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Глава МИИР отметил, что министерство направило в акиматы план работы для подготовки всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и жилых домов к предстоящему отопительному сезону.
«Совместно с местными исполнительными органами сформирован План потребности угольной продукции на коммунально-бытовые нужды и для населения - помесячной потребности в разрезе регионов. В целом, подготовительная работа к предстоящему отопительному сезону ведется активно и дефицита угля не ожидается», - сообщил Бейбут Атамкулов.
Министр добавил, что для исключения ажиотажа в пиковый период совместно с акиматами будет проводиться работа по заблаговременной закупке угля для населения.
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