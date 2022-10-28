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    11:15, 28 Октябрь 2022 | GMT +6

    Дефицита угля нет – акимат Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловск ежедневно поступает от 500 до 1 000 тонн угля. Об этом сообщили в пресс-службе отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации горакимата, 28-го октября на двух тупиках города в наличии около одной тысячи тонн угля. Из них 280 тонн марки «Каражаринский» и 700 тонн – «Шубаркульский». Стоимость первого составляет 16 тыс. тенге за тонну, второго – 14,9 тыс. тенге.

    «Уголь поступает ежедневно в объеме 500-1000 тонн. Дефицита топлива нет, очередей на тупиках нет. Потребность частного сектора города в угле составляет 70 тыс. тонн, заготовили жители – около 50 тыс. тонн», - сообщили в пресс-службе.

    В начале октября на заседании акимата и.о. руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павел Шилов сообщал, что для бюджетных учреждений заготовили уголь на 100%, население - 59%. Меньше всего - в Аккайынском и Мамлютском района и городе Петропавловске.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область ЖКХ
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