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Дефицита сжиженного газа в Актобе нет – ситуацию с талонами на заправках разъяснили в акимате

24 Ноября 2022, 15:00
Дефицита сжиженного газа в Актобе нет – ситуацию с талонами на заправках разъяснили в акимате

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Дефицита по сжиженному газу в Актобе нет, газ поставляется согласно утвержденного плана. Ситуацию по талонам и ажиотажу водителей на газозаправках города сегодня разъяснили представители управления энергетики и ЖКХ на брифинге в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Нуртай Сертаев рассказал, что потребность области в сжиженном газе составляет 14 тысяч тонн, план Министерства энергетики на этот месяц составляет чуть более 12 тысяч тонн, остальные объемы дополнительно покрываются за счет выделения газа от АО «СНПС Актобемунайгаз».

«На ноябрь месяц план министерства энергетики по газу составляет 12106 тонн, газ поставляется от трех заводов и АО «СНПС Актобемунайгаз». В связи с ремонтными работами Атырауский НПЗ начал отгрузку газа в Актюбинскую область с 23 ноября.

В целях недопущения дефицита газа АО «СНПС Актобемунайгаз» в начале месяца дополнительно выделил 1008 тонн, затем еще 1512 тонн. Общий объем газа на ноябрь составил 14 626 тонн», - сказал Сертаев.

Также он объяснил ситуацию с талонами на газозаправках.

«Дефицита газа нет. Газ поставляется в рамках плана поставки. На станции Жинишке находится 72 тонны газа, на подходе к станции Актобе 216 тонн газа. На заправках газ к концу месяца заканчивается, и они выдают по талонам тем организациям, с которыми у них есть обязательства по договорам. Не на всех заправках газ по талонам», - добавил он.


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