Дефицита полувагонов нет  - ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день парк полувагонов, находящегося на сети железной дороги РК, имеется в достаточном количестве, то есть дефицита нет. Об этом сообщил заместитель генерального директора ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» Канат Кобесов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день парк полувагонов, находящегося на сети железной дороги РК, имеется в достаточном количестве. Грузоотправители своевременно провели договорную работу по аренде полувагонов и вошли в угольный сезон заблаговременно без опозданий. Это положительный факт, который следует отметить»,- сказал Канат Кобесов на онлайн-брифинге.

По его словам, на территории Казахстана насчитывается более 64 тысяч полувагонов, из них 55% задействовано в перевозке твердого топлива. В том числе свыше 21 тысяч полувагонов находятся в собственности «дочки» АО «НК «ҚТЖ» - АО «Қазтеміртранс», из них 66% привлечены для перевозки угля.