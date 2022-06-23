23 Июня 2022 11:16

Дефицита по основным продуктам питания нет - глава Минторговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По социально значимым продовольственным товарам дефицита нет, заверил заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бахыту Султанову задали вопрос относительно того, какие меры принимаются в целях регулирования цен на продукты питания.

«У нас по основным товарам дефицита не существует. Есть импортозависимость по шести видам товаров. Есть специальная программа, которая направлена на то, чтобы снизить эту импортозависимость. Есть товары, которые экспортозависимые: например, зерно», - сказал Бахыт Султанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

Глава Минторговли объяснил, что рост цен на внешних рынках приводит к росту цен на внутреннем рынке. Он также сказал, что по ряду направлений проводится работа через использование механизмов интервенционного вброса со стороны СПК и стабфонда. Как добавил Бахыт Султанов, на импортные продукты питания цены растут.

«По ряду видов продукты стабилизируем через оборотные схемы, когда финансируются сети и они обеспечиваются заранее форвардными контрактами удержания цен. Но многим продуктам, где есть импортозависимость - например, сахар: здесь «хочешь-не хочешь» цена будет подниматься. Потому что биржевая цена во всем мире растет», - сказал министр.

«Поскольку один из наших поставщиков - Россия - ограничила поставку, то, конечно, это будет влиять, поскольку логистика во всем мире растет. Сам доллар растет, евро растет», - дополнил Б. Султанов.