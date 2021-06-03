Дефицита нефти не будет - глава Минэнерго РК
«По приблизительным расчетам экспертов, один километра бурения обходится около 1,5 млн долларов США. На два километра может уйти до 3 млн. Принцип прост — чем глубже сырье, тем дороже скважина (…). Многие наши месторождения устаревшие, особенно в Мангистауской, Актюбинской и Кызылординских областях. Заявленного объема добычи они всегда добивались через дополнительное бурение, потому что других путей нет. Как мы знаем, в прошлом году в Казахстане пробурили всего 807 новых скважин, что на 23 % меньше показателей предыдущего года. Учитывая , что большинство наших месторождение сократило бурение новых скважин, не ждет ли нас дефицит нефти?» - спросил депутат Мажилиса Азат Сембинов в ходе заседания Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса.
Министр энергетики Нурлан Ногаев отметил, что в прошлом году Казахстан снизил добычу нефти с планового 90 млн тонн, на 85 млн тонн.
«У нас дефицита нефти не будет. Касательно бурения, оно является звеном в большой системе. Бурение как само по себе не сама цель. Чтобы заложить бурение, необходимо проведение геолого-изыскательских и исследовательских работ. Она распределяется по категориям разведочное бурение, эксплуатационное, добывающие и другие параметры. Все эти мероприятия предусмотрены в проектных документах», - ответил Нурлан Ногаев.
«Хотел бы сказать, что объем работ по бурению на самом деле сократился. В частности это мировая пандемия, снижение экономической активности, снижение спроса на нефть и нефтепродукты. Как я уже говорил, была опасность возможной остановки нефтепроводов, что могло привести к остановке месторождений. Но хотел бы повторить, что благодаря профессионализму и принятия необходимых мер нам удалось не останавливать месторождения, немного сократить, но выполнить все технических и технологические мероприятия, которые позволили бы без крупного ущерба выйти с этой ситуации», - добавил Нурлан Ногаев.