Дефицита нефти не будет - глава Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики Нурлан Ногаев заявил, что в Казахстане не ожидается дефицит нефти на фоне сокращения бурения новых скважин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По приблизительным расчетам экспертов, один километра бурения обходится около 1,5 млн долларов США. На два километра может уйти до 3 млн. Принцип прост — чем глубже сырье, тем дороже скважина (…). Многие наши месторождения устаревшие, особенно в Мангистауской, Актюбинской и Кызылординских областях. Заявленного объема добычи они всегда добивались через дополнительное бурение, потому что других путей нет. Как мы знаем, в прошлом году в Казахстане пробурили всего 807 новых скважин, что на 23 % меньше показателей предыдущего года. Учитывая , что большинство наших месторождение сократило бурение новых скважин, не ждет ли нас дефицит нефти?» - спросил депутат Мажилиса Азат Сембинов в ходе заседания Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса.

Министр энергетики Нурлан Ногаев отметил, что в прошлом году Казахстан снизил добычу нефти с планового 90 млн тонн, на 85 млн тонн.

«У нас дефицита нефти не будет. Касательно бурения, оно является звеном в большой системе. Бурение как само по себе не сама цель. Чтобы заложить бурение, необходимо проведение геолого-изыскательских и исследовательских работ. Она распределяется по категориям разведочное бурение, эксплуатационное, добывающие и другие параметры. Все эти мероприятия предусмотрены в проектных документах», - ответил Нурлан Ногаев.

«Хотел бы сказать, что объем работ по бурению на самом деле сократился. В частности это мировая пандемия, снижение экономической активности, снижение спроса на нефть и нефтепродукты. Как я уже говорил, была опасность возможной остановки нефтепроводов, что могло привести к остановке месторождений. Но хотел бы повторить, что благодаря профессионализму и принятия необходимых мер нам удалось не останавливать месторождения, немного сократить, но выполнить все технических и технологические мероприятия, которые позволили бы без крупного ущерба выйти с этой ситуации», - добавил Нурлан Ногаев.