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Дефицита медицинских масок в алматинских аптеках не будет - Зангар Салимбаев

27 Августа 2020 15:34
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Дефицита медицинских масок в алматинских аптеках не будет - Зангар Салимбаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Дефицита медицинских масок в Алматы не будет. Об этом в ходе онлайн-брифинга отметил координатор акимата Алматы по обеспечению города лекарственными препаратами Зангар Салимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С конца июня в городе наблюдались повышенная нехватка лекарств и дефицит медицинских масок. На сегодня была проведена большая работа с крупными поставщиками фармкомпании. Рынок лекарственных препаратов стабилизировался. Сформирован объем в рамках стабилизационного фонда - это не менее 40 млн упаковок, из которых на сегодня 26,8 млн упаковок уже поставлены»,- отметил спикер.

При этом сформирован минимальный неснижаемый запас - 40% от ежемесячного объема 3 месячных поставок, это более 8 млн лекарств и медицинских изделий.

«Есть резервный фонд, в который будет закуплено 12,8 млн лекарств и 19,5 млн средств индивидуальной защиты. Это одноразовые и многоразовые костюмы, перчатки, трехслойные маски, респираторы, бахилы, шапочки. В марте было подписано соглашение с производителем масок ТОО «Dolce-Pharm», которое осуществляет ежедневную поставку медицинских масок в город Алматы. Дополнительно прорабатывается вопрос с компанией «СК фармация» по увеличению объема запаса масок. Поэтому сформированный запас позволит избежать нехватки медицинских изделий», - добавил спикер.


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#Акимат   #Здравоохранение   #Безопасность   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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