Дефицита коечных мест в инфекционных стационарах Алматы нет - управление здравоохранения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы нет дефицита мест в инфекционных стационарах. Об этом на онлайн-брифинге региональной службы коммуникаций сообщила представитель Управления общественного здоровья города Алматы, директор высшего медицинского колледжа Светлана Султангазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Светлана Султангазиева сообщила о том, что дефицита коечных мест в инфекционных стационарах Алматы нет. Сегодня 59% коек в инфекционных больницах заняты, в них находятся 3872 пациента, а всего коек 6100.

В Алматы на амбулаторном лечении находятся 6011 пациентов, из них 1150 бессимптомные. Причем еще в начале зимы в городе насчитывалось 500 пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Другими словами, эпидемиологическая ситуация ухудшается.

В связи с этим медицинскими работниками и санитарными врачами проводится широкомасштабная профилактическая работа, в городе работают мониторинговые группы из числа сотрудников акимата, палаты предпринимателей «Атамекен», полицейских. Кроме этого в Алматы создан Центр анестезиологии и реанимации, в состав которого входит профессорско-преподавательский состав медицинских университетов. Мобильная группа из числа научных работников выезжает во все инфекционные стационары, помогает осматривать пациентов, корректирует лечение и оказывают дистанционную помощь врачам.

Спикер добавила, что в настоящее время населению не стоит переживать о наличии вакцин в городе, на всех прививочных пунктах ее достаточно. В Алматы доставлено 175 250 доз первого компонента, 59 650 доз второго компонента вакцины от коронавируса. Узнать местонахождение прививочного пункта можно на сайте Управления общественного здоровья, а также по телефонам 3000-505 и 1312. Также по этим номерам стоит звонить в случае повышения температуры после прививки.

По словам Светланы Султангазиевой, на сегодняшний день в Алматы работает около 200 прививочных пунктов, из них 74 при городских поликлиниках, остальные развернуты на объектах культуры, на базе ТРЦ, рынках и школах. Всего же для вакцинации планируется задействовать 250 прививочных пунктов.

По данным спикера, за прошедшую субботу (10 апреля) в Алматы вакцинированы 11 тысяч человек, в воскресенье (11 апреля) прививку получили 6140 жителей мегаполиса. Отметим, что с начала вакцинации с 1 февраля текущего года прививку от коронавируса получили 75 660 человек, из них оба компонента получили 14 800 человек.

К слову, с прошлой недели алматинцы могли записаться на вакцинацию посредством платформы Электронного правительства или через мобильное приложение eGov mobile. Как только заявка от жителя поступает, с ней работают сотрудники поликлиник, которые отрабатывают ее и вносят в график вакцинации, направляя приглашение в виде СМС-оповещения.



