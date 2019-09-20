Дефицита хлеба при отсутствии газа избежали в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – При отсутствии газа в Атырау избежали дефицита хлеба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 16 по 20 сентября предприятие «ҚазТрансГазАймақ» временно приостановило подачу природного газа на левобережье областного центра.

Отключение газоснабжения никоим образом не повлияло на обеспечение населения хлебом. В настоящее время по городу Атырау работают 15 пекарен, из них на левобережье пекут хлеб 7 цехов, на правом берегу – 8. После отключения газа на левом берегу эти 7 пекарен продолжают свою работу.

К примеру, предприятие «Даулет нан» за последнее время подняло свою производительность с 8 тыс. до 17 тыс. буханок хлеба в день, ТОО «Каря» - с 1200 до 6 тыс. буханок хлеба в день. На правобережье пекарни производят доставку хлеба согласно спросу населения. Плюс ко всему в супермаркетах имеются свои частные пекарни, которые, в свою очередь, также обеспечивают горожан хлебобулочной продукцией», - сообщил руководитель городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Руслан Давлетов.