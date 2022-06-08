8 Июня 2022 11:00

Дефицита дизельного топлива в Казахстане нет – Правительство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно возможного дефицита дизельного топлива в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дефицита ГСМ, в том числе дизельного топлива не наблюдается», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил, что в целях сохранения баланса нефтепродуктов на внутреннем рынке ведется работа по пролонгации до конца 2022 года запрета на вывоз нефтепродуктов с территории Республики Казахстан.

Для исключения фактов ограниченной реализации ГСМ ведется постоянный прогноз и анализ влияния цен, спроса и предложений на внутреннем рынке республики.

«На сегодня все НПЗ работают в штатном режиме с ежесуточным производством светлых нефтепродуктов с последующей отгрузкой на внутренний рынок. Кроме того, принят Комплекс мер по реформированию системы производства и распределения ГСМ, который предусматривает мероприятия, в том числе по устранению непродуктивных посредников и пересмотру схемы поставки нефти для переработки на НПЗ. Таким образом, Правительством принимаются все необходимые меры по недопущению необоснованного резкого роста оптовых и розничных цен на ГСМ», - заключил зампремьера.