Дефицита дизельного топлива в Казахстане нет - эксперт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане нет дефицита дизельного топлива. Такое мнение высказал независимый эксперт Олжас Байгельдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дефицита нет. Перебои на некоторых АЗС могут быть. Это обычная ситуация. Хлеб тоже в магазинах может закончиться - можно купить в другом магазине или зайти позже.

В Казахстане низкие цены на ГСМ и дизель в том числе. Транзитный транспорт заправляется у нас, отсюда очереди из большегрузных авто, которые заправляются от нескольких сотен до тысячи литров.

По сути, мы субсидируем экономику/транспорт соседних государств, что создаёт угрозу перетоков и дефицита в РК. С наличием дизеля ситуация была несколько дней. Сейчас поставки с ПКОП идут, запасы превышают потребление в РК. Паниковать не нужно», - прокомментировал ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть», эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов.

По данным Минэнерго, сейчас запасы нефтепродуктов находятся на достаточном уровне.

«По состоянию на 23 июня в городе Алматы совокупный запас бензина марки Аи-92 составляет 30,3 тыс. тонн, что достаточно для покрытия 19 суточной потребности региона. По дизтопливу запас составляет 10,9 тыс. тонн, что достаточно для покрытия 18 суточной потребности региона.

Ежемесячное потребление по бензину Аи-92 составляет 48,9 тыс. тонн (1,6 тыс. тонн/сут.), по дизтопливу 18,3 тыс. тонн (0,6 тыс. тонн/сут.).

На сегодняшний день розничные цены на АЗС города Алматы по бензину Аи-92 находится в диапазоне от 169 до 175 тенге/литр, по дизтопливу – от 192 до 205 тенге/литр.

В период с 14 по 23 июня текущего года в регион было отгружено 7 051 тонн бензина и 5 240 тонн дизтоплива.

Все НПЗ работают в штатном режиме с ежесуточным производством и отгрузкой нефтепродуктов на внутренний рынок», - сообщили в пресс-службе министерства энергетики РК.