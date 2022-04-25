Дефицит жилья прогнозируют эксперты в ближайшие годы в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев отмечает, что строительные материалы могут подорожать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с нестабильностью на рынке в производстве и продаже строительных материалов, сегодня многие компании пересматривают свои планы и объемы строительства. Поэтому, возможно, в относительно ближайшем будущем (не в 2022 году, а в 2024-2025 годах) будет дефицит жилья на рынке», - сказал Талгат Ергалиев в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

По его словам, Казахстан сегодня продолжает основную массу строительных материалов завозить из-за границы.

«Если рассматривать ситуацию за прошедшие 7 лет и с помощью метода экстраполяции анализировать ее, то можно смело констатировать продолжение инфляции в районе 12%-14%, и удорожания строительных материалов в районе 10%-15%, как минимум. Поэтому, ситуация не будет стабилизироваться, она будет усугубляться в такой динамике», - отметил глава Союза строителей Казахстана.

«Ситуацию с санкциями мы реально увидим в августе-октябре (по России), пока же материальных и товарных запасов у них достаточно, но, начиная примерно с осени, думаю, мы получим реальный эффект. Тогда вновь могут подорожать строительные материалы», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что квартиры не будут дорожать в ближайшие два месяца в Казахстане.