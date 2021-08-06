Дефицит второго компонента «Спутник V» отмечается в Узбекистане
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане отмечается нехватка второго компонента вакцины «Спутник V», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, до сегодняшнего дня республика получила 370 тысяч доз российского препарата, в том числе 230 тысяч доз первого и 140 тысяч - второго компонента.
«В настоящее время первую дозу получили 212 818 человек, вторым компонентом привито 128 442 человека. Для уравнения количества обоих компонентов в страну должны доставить еще 90 доз вакцины. Ожидается, что в ближайшие дни Узбекистан получит 90 тысяч доз второго компонента вакцины «Спутник V», - сообщила пресс-служба ведомства в ответ на многочисленные обращения граждан.
В министерстве добавили, что промежуток между получением обоих компонентов российского препарата можно продлить с 21 до 90 дней.
Напомним, в конце июля в Узбекистане на заводе «Jurabek Laboratories» осуществлен розлив первой партии вакцины «Спутник V». На первом этапе планируется производить до 2 миллионов доз препарата из российского сырья. В последующем планируется наладить полный цикл производства данного препарата.
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